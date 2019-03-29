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الجمعة 29/مارس/2019 - 09:43 ص

رفع دعوى ضد "بوينج" أمام محكمة أمريكية بشأن تحطم الطائرة الإثيوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2570712

رفعت دعوى قضائية ضد شركة بوينج أمام محكمة اتحادية أمريكية هي الأولى فيما يبدو بشأن حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية بوينج 737 ماكس التي أودت بحياة 157 شخصا.

ورفعت الدعوى أمس الخميس أمام محكمة شيكاجو الاتحادية من قبلعائلة جاكسون موسوني وهو مواطن من رواندا وتقول إن بوينج المنتجة للطائرة 737 ماكس صممت نظام التحكم الآلي في الطيران على نحو معيب.

وقالت بيونج إنه ليس بوسعها التعقيب على الدعوى،وقالت "بوينج... ستعمل مع السلطات لتقييم المعلومات الجديدة عند توفرها" مضيفة أنه يجب تحويل جميع الاستفسارات حول التحقيق الجاري في الحادث إلى سلطات التحقيق.

وأوقفت شركات الطيران في مختلف أنحاء العالم تشغيل الطائرة 737 ماكس بعد كارثة الطائرة الإثيوبية والتي جاءت بعد خمسة أشهر من حادث لطائرة من نفس الطراز تابعة لشركة ليون إير في إندونيسيا
أسفرت عن مقتل 189 شخصا.

وقال خبراء قانونيون إن تحطم الطائرة الإثيوبية أثار احتمال أن تتمكن عائلات الضحايا حتى غير المقيمين في الولايات المتحدة من رفع دعاوى أمام المحاكم الأمريكية حيث تكون التعويضات أكبر بكثير من مثيلاتها في الدول الأخرى.

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