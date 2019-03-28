شقيق زوجة بن علي يحصل على إطلاق سراح تحت إشراف قضائي في فرنسا

حصل بلحسن الطرابلسي، شقيق زوجة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، على إطلاق سراح بكفالة مالية وإشراف قضائي الخميس بعد عشرة أيام من احتجازه الموقت في مدينة مرسيليا لاتهامه ب"غسل الأموال في عصابة منظمة".



وطلبت محكمة الاستئناف في ايكس ان بروفانس الخميس كفالة مالية بمئة ألف يورو لإطلاق سراح الطرابلسي (56 عاما)، فيما يقتضي الإشراف القضائي وجوب بقائه في فرنسا وعدم مغادرة أراضيها وأن يحضر مرة واحدة اسبوعيًا إلى قسم الشرطة التابع لمكان إقامته.



ويُحظر على الطربلسي أيضًا لقاء اشخاص آخرين متهمين في القضيةوقال محاميه كزافييه نوغورا لوكالة فرانس برس إن موكله عائد إلى سجن بوميت في مرسيليا بانتظار إشعار إطلاق السراح من دائرة التحقيق ودفع الكفالة



وسبق لتونس أن عبرت في 19 مارس عن رغبتها في مقاضاة الطرابلسي أمام محاكمها غداة توقيفه من قبل السلطات الفرنسية.



وحكم القضاء التونسي على الطرابلسي غيابيا في قضايا تتعلق بالاتجار بالعملة الصعبة والمعادن الثمينة وامتلاك قطع أثرية.



كما يلاحق الرجل الذي كان من أبرز رجال الاعمال إبان نظام بن علي، من قبل المحاكم التونسية في العديد من قضايا الفساد. وصدرت بحقه "17 مذكرة بحث وتحر في تونس و43 مذكرة جلب دولي"، كما أعلنت وزارة العدل التونسية.