غدًا.. "أبوشقة" ضيف شرف صالون المحور الثقافى

- حسن راتب يقيم احتفالية خاصة بمناسبة مئوية 19 وإنشاء حزب الوفد

- "أبوشقة" ضيف شرف صالون المحور بمناسبة مئوية 19 و100 عام على تأسيس الحزب



تحت عنوان "الوفد المصرى مائة عام"، يقيم الدكتور حسن راتب، فى السابعة مساء غد الجمعة، احتفالية خاصة من "صالون المحور الثقافى"، بمناسبة مرور الذكرى المائة على إنشاء وتأسيس حزب الوفد والذى حمل لواء الدفاع عن مصر وشعبها فى فترات تاريخية من النضال والكفاح.



وسيكون ضيف شرف الصالون المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب، وبحضور نخبة من السياسيين ولفيف من قيادات حزب الوفد والمثقفين والفنانين والإعلاميين والمهتمين بالشأن العام.



وأكد الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، أن الاحتفال بمئوية ثورة 19 و100 عام على تأسيس حزب الوفد هو حدث مهم، وعظيم، لافتا إلى أن ذكرى الثورة قامت تحت رعاية الوفد وقياداته.



وأضاف "راتب": "تاريخ الثورة الكبير يسجل ويسطر في سطور ما قام به زعماء الوفد، وعلينا الحفاظ على وطننا الغالي الذي طالما ناضلنا من أجله".



يذكر أن صالون المحور الثقافى، الذى يُعد منبرًا وطنيًا وإعلاميًا وثقافيًا، يشارك قضايا مجتمعه ويستضيف رموز وعلماء ومثقفى مصر والوطن العربى، ويُقدم العديد من الأمسيات الوطنية الثقافية، من أجل المشاركة فى طرح الأفكار والرؤى والمقترحات من أجل نهضة مصر.



وتقدم قناة المحور تغطية خاصة وحصرية للاحتفالية.