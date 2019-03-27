وزير الخارجية يلتقى مستشار الأمن القومى الأمريكى

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، وأجرى الطرفان جلسة مباحثات مشتركة تناولت مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



يأتي ذلك في إطار عدد من اللقاءات التي يجريها شكري مع مسئولي الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس الأمريكي بمجلسيه، خلال زيارته الحالية إلى العاصمة واشنطن.





من جانبه، صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المباحثات خلال لقاء شكري وبولتون تركزت على الأزمات المختلفة التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.





وأوضح أن شكرى تناول حتمية التوصل لحل لهذه القضية المركزية تقوم على أساس حل الدولتيّن وفقا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما أعاد التأكيد على الموقف المصري من اعتبار الجولان أرضاً عربية محتلة.



