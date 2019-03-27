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فن
الأربعاء 27/مارس/2019 - 07:39 م

بيان جديد من "المهن الموسيقية" حول أزمة شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
محمد مجدي
dostor.org/2569007

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا حول تفاصيل الأزمة الأخيرة الخاصة بموضوع الفنانة شيرين عبد الوهاب، تشدد فيه على موقفها الرافض لما فعلته بالحفل الذي أحيته في مملكة البحرين.

وجاء في نص البيان: "ستظل نقابة المهن الموسيقية درعا من دروع الوطن تزود وتدافع عنه ضد كل من يتجاوز ضده فى الداخل أو الخارج بما لديها من حقوق قانونية من مراقبة تمتد علي جميع أعضاءها ومراقبة سلوكياتهم وتقويمها فقد اتخذت النقابة موقفا تفخر به وهو إيقاف المطربة شيرين عبدالوهاب وإحالتها إلى التحقيق بعد أن ثبت يقينا أنها في حفلها الأخير قالت للجمهور (أنا هنا أتكلم براحتى في مصر ممكن يسجنونى)، وهو الأمر الذي تناولته بعض القنوات التي تتمنى لمصر السوء، وراحت هذه القنوات تبث سمومها ضد الوطن ومحاولة التدخل في الشأن المصري الداخلي".

وتابع البيان: "وتؤكد الشؤون القانونية بالنقابة وأعضاء مجلسها أن قرار الإيقاف جاء وفقا لصحيح القانون، فيحق للنقابة اتخاذ أى تدابير احترازية ضد العضو وطرح الأمر على لجنة التحقيق التي بدورها ترفع النتيجة إلى المجلس لاتخاذ القرار".

واستكمل: "وكان جدير بالمطربة شيرين عبدالوهاب أن تفخر أنها تنتمي لنقابة المهن الموسيقية التي صدرت للعالم أجمع نماذج رفعت اسم مصر عاليا أمثال أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وغيرهم من كبار المطربين الذين كانوا مثالًا للرقي فنا وذوقا وأخلاقا ودفاعا عن الوطن".

وأشار البيان إلى أن النقابة "يرأسها فنان دمث الخلق طوال حياته الفنية، فعلي كل مسارح العالم لم يخرج منه لفظ خارج أو دعابة تسيئ إلى وطنه، هو أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، لكنها عندما سُئِلت في أحد البرامج الإعلاميه قالت نصا وبإستعلاء وصلف أنا مش مطربة أنا شيرين عبد الوهاب".

واختتم البيان: "تؤكد النقابة أن جميع الأسماء الفنية أمامها وأمام القانون سواء مهما علا اسم بعضهم لا يميزهم غير أخلاقهم وانتمائهم للوطن والزود عنه بدلا من إعطاء معاول الهدم لخصومه، وفقنا الله لما فيه خير وطننا".

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