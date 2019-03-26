أحمد عفيفي: عادل إمام "خدعني" في بداية مشواري الصحفي (فيديو)

أكد الكاتب والناقد أحمد عفيفي، أنه تعرض في بداية مشواره الصحفي للخداع على يد الزعيم عادل إمام، أثناء تسجيله مسرحية "مدرسة المشاغبين".

وقال "عفيفي"، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، إنه تقابل مع عادل إمام، وطلب منه تصريح صحفي عن آخر أعماله السينمائية لينشره في مجلة روز اليسوف، فرد عليه: "هعمل فيلم اسمه حوش اللي وقع منك، وبطلة الفيلم معايا أخت الممثل محمود ياسين، وبالفعل كتبت الخبر وتم نشره".

وتابع: "بعد نشر الموضوع، كل الناس لقيتها بتتكلم، والخبر وصل لمحمود ياسين، وانزعج جدا، وفجأة عرفت إن ياسين لم يكن له أخت بنت، ولما كلمنا عادل إمام قال عليا ده عبيط وأنا كنت بهزر".