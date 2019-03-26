مساعد "البشير": العلاقات بين مصر والسودان في قمتها

أكد مساعد الرئيس السوداني الدكتور الصادق الهادي المهدي، أن العلاقات بين مصر والسودان فى قمتها بفضل إصرار وإرادة قيادتي البلدين على المضي بها قدما في كافة المجالات مشيدا بجهود مصر ووقوفها إلى جانب السودان.



وأشار المهدي خلال لقائه اليوم الثلاثاء بسفير مصر لدى السودان، حسام عيسى إلى أزلية العلاقات بين الشعبين والبلدين.



من جانبه أكد السفير حسام عيسى وقوف مصر إلى جانب السودان، وقال إن موقف القيادة المصرية هو التأكيد دائما على أن استقرار السودان خط أحمر وأن أي مساس به يعد مساسا بمصر.



ونوه بأن كافة إجراءات الربط الكهربائي بين البلدين اكتملت وفي انتظار تحديد موعد الافتتاح، كاشفا عن زيارة لعدد من علماء الأزهر للسودان خلال شهر رمضان المقبل.