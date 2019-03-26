أفريقيا بالمصري.. "الدستور" ترصد مشاريع شباب القارة السمراء بشوارع القاهرة

بداخل أحد الشوارع الضيقة بمنطقة حدائق المعادي تواجد عدد كبير منهم، تجاورت دكاكينهم بدكاكين المصريين، جمعت كرة القدم وألعاب أخرى صغارهم بصغارنا، مجتمع كامل من السكان الأفارقة بشكل عام، والسودانيين بشكل خاص، تكون بهذا الشارع.



"الدستور" تجولت ببعض الأحياء والشوارع في القاهرة؛ التي اتخذ بها بعض الأفارقة سكنًا لهم، وقد لاحظنا أن أهل السودان هم أكثر أبناء البلاد الأفريقية انتشارًا بمصر.



على ناصية الشارع كان محل "ساحرة الجنوب" وبداخله جلست السيدة إخلاص، ذات البشرة السمراء، وسط مجموعة من أجود العطور السودانية والأعشاب النباتية الطبية التي يتميز بها السودان. بابتسامة تكشف سماحة هذا الشعب استقبلتنا "إخلاص" وبكرم الشعب المشهود أصرت على تقديم مشروب الشاي السوداني للترحيب بنا.



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