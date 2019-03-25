"أمر غريب ".. وزير التعليم يكشف سبب سقوط "السيستم" في امتحان الثانوية

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، سبب الأعطال التي أصابت "السيستم" في الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي.

وقال شوقي، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إنه على الرغم من أن هناك 650 ألف طالب ولكن هناك 4.7 مليون مستخدم على "السيستم"، وكلما قامت الوازرة بزيادة السعة، زاد عدد المستخدمين، وهو ما كان أمرا غريبا.

وذكر أن بعض الذين دخلوا على "السيستم"، كان الهدف منهم إضرارب المنظومة، والبعض الآخر كان يستخدم بالفعل، وآخرون دخلوا للتطفل والتعرف على المنظومة الجديدة.

واستكمل أنه اتفق مع الجهات السيادية، على تطوير المنظومة التعليمية الجديدة بعيدا عن أولياء الأمور والطلبة حتى لا يثارأي جدل في الرأي العام، مضيفا أن النظام الجديد يضم شقين محتوى وامتحانات، ونجاح النظام من فشله يعود على هذين العنصرين فقط ولن يتم تطبيق استخدام الأدوات والتقنيات التكنولوجية في امتحان مايو المقبل إلا بعد الإجماع عليها من الجميع.