غدًا.. ندوة "الفلسفة وظاهرة الإلحاد" بالمجلس الأعلى للثقافة

تنظم لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة، غدا الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "الفلسفة وظاهرة الإلحاد"، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور سعيد المصري.



ويشارك بالندوة كل من: الدكتور جمال رجب سيدبي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، والدكتور رمضان بسطاويسي الأستاذ بكلية البنات جامعة عين شمس، والدكتور عصمت نصار أستاذ الفلسفة الإسلامية جامعة بني سويف، ويديرها الدكتور مصطفى النشار أستاذ الفلسفة اليونانية بكلية الآداب جامعة القاهرة.