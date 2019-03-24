نائب رئيس السودان يبحث تعزيز السلام والاستقرار في البلاد

بحث النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف اليوم بالقصر الجمهوري بالخرطوم مع مساعد أول الرئيس محمد الحسن الميرغني القضايا السياسية والاقتصادية الراهنة وأهمها تعزيز السلام والاستقرار بالبلاد وسبل إشراك الممانعين وإلحاقهم بالحوار لخلق بيئة سياسية مواتية تعزز من الحلول السياسية والسلمية للتحديات التي يمر بها السودان.



وبحث الجانبان خلال اللقاء قوانين الانتخابات وتسجيل الأحزاب وأكدا على أهمية تنويع الطاقات فيما يخص تعزيز الإنتاج وتوفير الصادر بما يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام وتيسير سبل العيش للمواطنين ورفع الأعباء الاقتصادية عنهم.

