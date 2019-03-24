مناقشة رسالة دكتوراه حول الاستفادة من الواقع الافتراضي في تعلم الفيولينة.. 31 مارس

تناقش كلية التربية الموسيقة جامعة حلوان، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد ناصر إبراهيم العزبي الدارس بقسم الآداء شعبة الآلات الأوركسترالية تخصص الفيولينة، وعنوانها "برنامج مقترح للاستفادة من تقنية الواقع الافتراضي فى تعلم آلة الفيولينة"، وذلك يوم الأحد الموافق 31 مارس الجاري فى تمام الثالثة عصرا بمسرح كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان.



وتتكون لجنة المناقشة والحكم من الدكتور سمير رشاد سيد موسى مشرفا، والدكتور كمال سيد درويش مشرفا، والدكتور محمد عصام عبد العزيز مناقشا من الداخل ومقررا، والدكتور أحمد عاطف عبد الحميد مناقشا من الخارج.

