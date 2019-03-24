سوريا الديمقراطية: استسلام العشرات من مسلحي "داعش" بالباغوز

أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم باستسلام عشرات المقاتلين التابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي في بلدة الباغوز السورية.



ونقلت القناة عن قيادي في "قوات سوريا الديمقراطية" قوله، إن عشرات المسلحين من تنظيم "داعش" أعلنوا استسلامهم، مشيرا إلى أن المسلحين خرجوا من الأنفاق والكهوف في بلدة الباغوز، التي كانت حتى الآونة الأخيرة آخر معقل للتنظيم شرقي الفرات.



وكانت قوات سوريا الديمقراطية أكدت، أمس السبت أن تنظيم "داعش" الإرهابي لم ينته بعد، وأنه لا تزال هناك خلايا نائمة تابعة له في المناطق المحررة.



وأعلنت قوات "قسد"، أمس أن تنظيم "داعش" الإرهابي مُني بالهزيمة النهائية في "الباغوز" شرق سوريا.