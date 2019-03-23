بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

كرم الدكتور عمرو زعير، القائم بعمل عميد كلية الطب، نائبًا عن الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، اليوم السبت، الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا من هيئة التمريض والعاملين بها، وذلك بحضور الدكتورة سحر ...