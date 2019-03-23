بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز
كرم الدكتور عمرو زعير، القائم بعمل عميد كلية الطب، نائبًا عن الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، اليوم السبت، الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا من هيئة التمريض والعاملين بها، وذلك بحضور الدكتورة سحر ...
يستعد الفنان محمد عدوية، لإحياء حفل غنائي ضخم بدار أوبرا جامعة مصر، وذلك يوم ٦ أبريل المقبل. ومن المقرر أن يقدم عدوية عدد كبير من أغاني ألبومه الجديد "سكوت خلاص" وأغنية "المولد، وسكوت خلاص، وياست ...
افتتح اليوم الجمعة، "مهرجان كوم الدكة في حينا"، للاحتفال بذكرى فنان الشعب سيد درويش بمسقط رأسه فى الإسكندرية، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع جمعية أهالي كوم الدكة، وجروب نحلم سوا، ...