ساوثجيت يلجأ لتدوير المشاركات في منتخب إنجلترا أمام مونتنيجرو

يعتزم المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، جاريث ساوثجيت، إدخال عدد من التغييرات على التشكيل الذي سيشارك به أمام مونتنيجرو، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات يورو 2020.



وذكرت شبكة (بي تي سبورت) الإنجليزية اليوم السبت أنه بعد تحقيق انتصار كبير على حساب جمهورية التشيك بخماسية نظيفة في أولى مباريات "الأسود الثلاثة" بالتصفيات الأوروبية على ملعب "ويمبلي"، فستكون هناك حاجة إلى العمل بمبدأ تدوير المشاركات في اللقاء الذي تستضيفه مدينة بودجوريتسا عاصمة مونتنيجرو.



وقال مدرب إنجلترا: "أعتقد أننا نحتاج إلى إيجاد التوازن بين الحيوية والاستمرارية، لذلك فإن ذلك كان في ذهننا معظم الأسبوع، وأحتاج لإلقاء نظرة على لقائهم أمام بلغاريا الذي انتهي بالتعادل 1-1 من أجل أخذ فكرة نهائية عن ما نتوقعه من مونتنيجرو".



ويخطط ساوثجيت للذهاب إلى البلقان بـ20 لاعبًا فقط بعد انسحاب 7 لاعبين من القائمة التي اختارها في البداية لهاتين المباراتين، والتي تضم عناصر شابة مثل ديكلان رايس وكالوم هودسون - أودوي وجادون سانشو حيث يفضل المدرب الإنجليزي الدفع بلاعب له مستقبل واعد عن صاحب الخبرة مما سيتيح له الخيارات للبدء بتشكيل مختلف أمام مونتنينجرو عن الذي لعب به أمام التشيك.