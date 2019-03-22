يلا شوت الجديد.. بث مباشر مباراة فرنسا ومولدوفا مباريات يورو 2020

تذاع مباراة فرنسا ومولدوفا بث مباشر فى تمام الساعة 10 الا ربع بتوقيت القاهرة و 11 الا ربع بتوقيت السعودية

كورة ستار بث مباشر مباراة فرنسا ومولدوفا اليوم والتى تقام على ملعب زيمبرو بتعليق خالد الحدي

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مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا اليوم الجمعة بث مباشر ضمن مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020

موعد مباراة فرنسا ومولدوفا والقنوات الناقلة

Kora online مباراة فرنسا ومولدوفا اليوم عبر بى ان سبورت 6 فى تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة و 11 بتوقيت السعودية

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تتيح "الدستور" خدمة متميزة لنقل البث المباشر لمباراة فرنسا ومولدوفا اليوم الجمعة 22/3/2019 في إطار التصفيات المؤهلة ليورو 2020



