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محافظات
الجمعة 22/مارس/2019 - 01:28 م

لجنة الصناعة بالنواب تتفقد المشروعات القومية لمحور قناة السويس

الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش
كتب - احمد الجمال
dostor.org/2561724

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، صباح اليوم،
المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة، وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب في اليوم الثاني لجولتهم بمشروعات المنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات المنطقة ومستجدات عملية التطوير وخطتها الزمنية باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية.

وخلال لقائه بأعضاء اللجنة قال الفريق مميش، أن المشروعات الجديدة في المنطقة هي حجر الزاوية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بداية من تطوير المجرى الملاحي وتنفيذ قناة جديدة والتي أصبحت تمثل أهمية كبيرة للتجارة العالمية، والتي انعكست بدورها على تسهيل مرور التجارة العالمية بدون تعطيل، لتكون قادرة على استيعاب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة بعد توجه العالم في الوقت الحالي إلى استخدام هذا النوع من السفن، وبفضل وصول عمق القناة إلى 25 متر.

وأضاف "مميش" أن هذا المشروع جاء في وقته المناسب لأنه أعاد اللُحمة بين المصريين بكونه مشروع قومي يمثل أهمية كبيرة لدى الشعب المصري على مدار التاريخ،وتزامن معه مشروع المنطقة الاقتصادية لإقامة حياة في هذه المنطقة وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة على ضفاف قناة السويس.

وأشار الفريق مميش إلى الدعم الشعبي الكبير والدعم السياسي من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللذان لولاهما ما كان هذا النجاج والإنجاز قد حدث، والذي انعكس بدوره على إيرادات قناة السويس وأصبحت مصدر كبير للدخل القومي والنقد الأجنبي.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض تقديمي عن أعمال حفر قناة السويس الجديدة وكذلك فيلم خاص عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعقب هذا العرض أكد الفريق مميش أنه بالرغم من وجود هذا الموقع من سنوات إلا أنه لم يلتفت إليها بالرغم من أنها نقلة كبيرة عالمية لمصر، إلا أن الدعم الحقيقي والإصرار والعزيمة للرئيس البطل عبد الفتاح السيسي في أن يعيد مكانة هذا الموقع العبقري على الخريطة العالمية من خلال ٦ موانئ ومناطق صناعية ولوجستية على مساحة ٤٦١ كم٢.

وأضاف أننا نعمل حاليا على جذب كثير من الاستثمارات الأجنبية في هذا الموقع الفريد من نوعه وهذا ما نلمسه في جولاتنا الخارجية برغبة المستثمرين ورجال الأعمال في الاستثمار في هذه المنطقة بسبب استقرار المناخ الاستثماري الذي تشهده مصر حاليا.

وفي كلمته، قدم المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، شُكْره وتقديره نيابة عن مجلس النواب ورئيسه الدكتور علي عبد العال لما تقوم به هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، لافتا إلى الإعجاز الذي تشهده القناة من توسعة واستثمارات على ضفافها، قائلا ما نشهده كأعضاء مجلس النواب من القيادة السياسية في قيادة سفينة الدولة بحكمة وعزم وإرادة رجل واحد تكاتف حوله الشعب المصري في حفر قناة السويس الجديدة ولم يتأخر في تلبية نداء الوطن.

وأشاد عامر بمعدلات التنفيذ في مشروعات المنطقة مشيرا إلى أن الإرادة القوية للقيادة السياسية هي أحد عوامل نجاح المشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليًا.

وأشاد رئيس اللجنة بما تقوم به إدارة هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية في هذه المشروعات ورؤيتها والمتمثلة في الفريق مهاب مميش، واختياره لمعاونيه وقدرته على حل مشكلات المستثمرين في المنطقة الاقتصادية، معربا عن فخره لعملية التنمية في هذا الإقليم ومشروعات الأنفاق التي تربط سيناء بقلب الوطن وتقضي على الإرهاب بكافة صوره، مؤكدًا على دعمه ودعم اللجنة في الوقوف لإزالة أية عوائق قد تواجه الصناعة في هذه المشروعات ونقل هذه الصور من أرض الواقع إلى السادة النواب في المجلس،للعمل على تقديم كل أنواع المساندة لهذه المنطقة لرفع تصنيفها.

وخلال زيارته بالجولة البحرية في قناة السويس الجديدة قال النائب فرج عامر رئيس اللجنة أن وتيرة العمل بالمشروعات القومية إنجاز عظيم يدل على عزيمة وإصرار الشعب المصري وينعكس ذلك بمعدلات التنفيذ والانتهاء من أعمال أنفاق الإسماعيلية والمنطقة الصناعية والأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد جوهرة شرق المتوسط والتي ستكون أحد أهم الموانئ المحورية الهامة في العالم، مشيرا إلى الإرادة القوية للقيادة السياسية والتي نجحت خلال سنوات قليلة لإخراج هذه المشروعات بهذا الشكل الذي يليق بالشعب المصري ويوفر الحياة الكريمة للمصريين.

وأعرب رئيس اللجنة عن تقديره للمجهودات التي يقوم بها الفريق مهاب مميش في إدارته للهيئتين لدفع عجلة التنمية للاقتصاد الوطني.

من جانبه أشاد النائب محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بالمجلس بما شاهده في جولته أمس من معدلات التنفيذ في أرصفة شرق بورسعيد الجديدة هذا الإنجاز التاريخي الذي قامت به السواعد المصرية في أقل من ٢٤ شهر وكذلك عملية حفر القناة الجانبية للميناء في ٧٠ يوم مما يفيد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويجعلها محورا مركزيا عالميا.

وأشادت النائبة إيفيلين بطرس عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتطور الكبير في المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها مصر حاليا خاصة مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة ما شهدته شرق بورسعيد الجديدة من تنفيذ أرصفة جديدة بطول ٥ كم.

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