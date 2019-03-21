جامعة جنوب الوادي تنظم الملتقى الفني مع المجلس العربي للأنشطة الطلابية

نظمت جامعة جنوب الوادي فعاليات الملتقى الفني السابع عشر بالتعاون مع المجلس العربي للأنشطة الطلابية التابع لاتحاد الجامعات العربية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أن الملتقى شهد إقبالًا طلابيًا كبيرًا حيث شاركت معظم الجامعات المصرية الحكومية والخاصة فيه، وقدم الطلاب فنون الغناء والعزف والإنشاد والفنون الشعبية في تنافس رائع التف حوله جمهور كبير من الطلاب.



ورحب الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة بجميع الوفود المشاركة، مشيدًا بأهمية الأنشطة الطلابية ودورها في تكوين شخصية الطالب الجامعي ومنحه الخبرة الكافية بجانب التفوق العلمي.



من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة أن هذا الملتقى يعد امتدادًا لمهرجان الأقصر الدولي للسينما الأفريقية، كما يعد وسيلة لإبراز المواهب الطلابية من جامعات مصر، لافتًا إلى مشاهدة طلاب مصر الأفلام الجديدة التي تجسد الوطنية المصرية ومقاومة المستعمر مثل فيلم حرب كرموز.



والتقى الطلاب على هامش الملتقى ببعض نجوم الفن المصري مثل النجمة لبلبة التي شكرت الجامعة على حسن تنظيم الملتقى، كما شارك الفنان طارق عبد العزيز والفنان صبري فواز طلاب الجامعات المصرية في فعاليات الملتقى، معربين عن شكرهم لجامعة جنوب الوادي التي استضافت هذا الملتقى لنشر الثقافة والفنون.