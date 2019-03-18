إياد نصّار: أتعلم السباحة من أجل "كازابلانكا"

يواصل الفنان إياد نصّار تصوير المشاهد الخاصة به من فيلم "كزابلانكا" بجانب كل من الفنان أمير كرارة، وغادة عادل في عدة أماكن متفرقة.



وقال "نصار" في تصريح لـ "الدستور": "رغم أننا انتهينا من تصوير ما يقرب من ٧٥٪ من المشاهد الخاصة بالعمل، إلا أن أصعب مشهد لى لم أصوره بعد، وهو يتعلق بالسباحة التى تجيدها الشخصية التى ألعبها بشكل احترافي، لكنى فى الحقيقة لا أجيدها".



وتابع: "اضطرنى ذلك للحصول على كورسات مكثفة فى السباحة، كى أتعلم هذه المهارة فى أسرع وقت ممكن، لذا أذهب للتمرين يوميًا عقب انتهاء التصوير، خاصة أنني قررت أن أنفذ المشهد بنفسى دون الاستعانة بدوبلير، وبشكل عام أشعر بالسعادة لأن الفيلم حمسني على تعلم شىء جديد".