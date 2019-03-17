يحل فريق الكرة بنادي برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على مضيفه ريال بيتيس مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الأسباني هذا الموسم.

ويسعى متصدر جدول ترتيب الليجا فى مواصلة النتائج الرائعة هذا الموسم، وحصد نقاط المباراة كاملة للابتعاد أكثر فأكثر بالصدارة وضمان لقب الدوري.

فيما كان قد استطاع الفريق الكتالوني التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه بنتيجة 5-1 في مجموع اللقائين على نظيره الفرنسي أولمبيك ليون.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري:

تنطلق المباراة فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإسباني، على أرضية ملعب بينيتو فيامارين الخاص بنادي ريال بيتيس.

تقام في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مصر

الساعة 10:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية

الساعة 11:45 بتوقيت الامارات العربية المتحدة

الساعة 7:45 بتوقيت غرينتش الدولي