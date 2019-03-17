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الأحد 17/مارس/2019 - 08:54 م

رابط سريع barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر

رابط سريع barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2556370

رابط سريع barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر

يحل فريق الكرة بنادي برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على مضيفه ريال بيتيس مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الأسباني هذا الموسم.

 

ويسعى متصدر جدول ترتيب الليجا فى مواصلة النتائج الرائعة هذا الموسم، وحصد نقاط المباراة كاملة للابتعاد أكثر فأكثر بالصدارة وضمان لقب الدوري.

 

فيما كان قد استطاع الفريق الكتالوني التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه بنتيجة 5-1 في مجموع اللقائين على نظيره الفرنسي أولمبيك ليون.

 

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري:

تنطلق المباراة فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإسباني، على أرضية ملعب بينيتو فيامارين الخاص بنادي ريال بيتيس.

 

تقام في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مصر

الساعة 10:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية

الساعة 11:45 بتوقيت الامارات العربية المتحدة

الساعة 7:45 بتوقيت غرينتش الدولي


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