ترقبوا نتيجة مباراة الزمالك ونصر حسين داي التي من المقرر أن تنعقد اليوم الأحد 17 مارس 2019 في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية في الجولة الخامسة من دور المجموعات، وذلك من خلال استاد 5 جويلية الجزائري.





نتيجة مباراة الزمالك ونصر حسين داي

نقدم لكم اليوم نتيجة مباراة الزمالك ونصر حسين داي حيث أن فريق الزمالك استطاع أن يفوز في المباراة السابقة التي جمعته بجور ماهيا مقابل أربعة أهداف، وبهذا تصدر المجموعة برصيد ثمانية نقاط، في الجولة الخامسة، وفي الدوري المصري الزمالك حصل على رصيد نقاط 52 نقطة والفارق بينه وبين النادي الأهلي المصري هو نقطة واحدة.

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حيسن داي (بث مباشر) في الكنفدرالية .. yalla-shoot





وفريق نصر حسين داي أيضًا أدى مباريات قوية في كأس الكونفدرالية فبدأها بالفوز على جرين إيجلس، ومن ثم أهلي طرابلس، ومن ثم استطاع أن يحصل على المركز الثالث في دور المجموعة برصيد نقاط 7 نقطة.





موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي