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السبت 16/مارس/2019 - 06:39 م

مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى وشبيبة الساورة الجزائرى في دوري ابطال افريقيا yalla shoot ,, بث حي

مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى وشبيبة الساورة الجزائرى في دوري ابطال افريقيا yalla shoot ,, بث حي

مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2554851

أكد مارتن لاسارتي ، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم لكرة القدم، استعداد الفريق لمباراة شبيبة الساورة الجزائري المقررة مساء السبت على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الفريق يعرف حجم الضغوط المختلفة التي يمر بها الألعاب خلال الفترة الماضية، لكن الجميع يحاول استغلال هذه الضغوط لدفع الفريق خطوة إلى الأمام ؛ سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي. تحظى ضغوط الفريق بتقدير جيد ، لكن في نهاية المطاف يظل الضغط ممارسة شائعة في لعبة كرة القدم.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى وشبيبة الساورة الجزائرى

لقد قرأ بالفعل أن النجم الأرجنتيني مارادونا لعب العديد من المباريات المهمة في مواجهة ضغوط كبيرة. “أنا أؤمن بقوة باللاعبين الأهلي في حل نقاط المباراة اليوم وتأمين تأهلنا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا”.

وقال محمد يوسف ، المدرب العام لنادي الأهلي لكرة القدم ، “اللعبة صعبة أمام منافس قوي لديه طموحات للتأهل إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية ، لكن لدينا ثقة كبيرة في لاعبون يفوزون اليوم لحجز بطاقة، وأضاف أن الأهلي يلعب دائمًا للفوز ، دون النظر إلى أي نتائج أخرى من المنافسين ، مؤكدًا أن الأهلي يحترم جميع المنافسين ويتطلع إلى الفوز.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى وشبيبة الساورة الجزائرى


 
وأشار إلى أن الكادر الفني بقيادة مارتن لاسارتي أكد في حديثه مع اللاعبين على أهمية “الهدف هو أن يأتي في أي وقت من الاجتماع ، ومن ثم يتعين على الجميع التعامل مع اللعبة بدافع واحد هو ربح وحصد النقاط الثلاث ، وقال المدرب العام للأهلي إن الهدف يأتي في أي وقت من اللعبة ، سواء في بدايتها أو في الوسط أو حتى مع الشوط الثاني أو في الدقائق الأخيرة من الاجتماع ، ثم يجب أن تتعامل مع التركيز القوي على حل المسرحية وتحقيق النقاط الثلاث ، مشددًا على أن الكادر الفني في أكثر من جلسة للتحدث مع اللاعبين حول دوافع ورغبة الفريق الجزائري في تأمين المباراة ، خصوصًا أنه ذاهب لمقابلته الأهلي تعيين الرابع والربع للانتقال إلى ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية ، استعدادًا للمباراة ضد شبيبة الساورة الجزائري المقرر مساء السبت في الجولة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى وشبيبة الساورة الجزائرى

وتم الاتفاق على اللقاء الفني للمباراة بين الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري عند وصول الفريقين إلى الملعب قبل بداية ساعة ونصف. أكد جاسم عاشور ، قائد الفريق الأول لنادي كرة القدم الأهلي ، صعوبة مواجهة شباب الساعورة الجزائري ، والمقرر عقده مساء السبت في استاد الجيش السادس ببرج العرب بالإسكندرية “نحن نحترم الفريق الجزائري وأهله”. الرغبة في التأهل ، ولكن لدينا الكثير من الحافز للفوز اليوم ، من أجل حل مؤهلاتنا لربع نهائي بطولة أفريقيا “.

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