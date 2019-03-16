"كاف": محمد صلاح نموذجا ناجح لشباب العالم

ألقى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، كلمة بملتقى الشباب العربي والأفريقي المقام في محافظة أسوان، أكد خلالها أهمية الرياضة كعنصر أساسي في التقارب بين الشعوب الأفريقية والعربية، مقدما الشكر لمصر على الملتقى الذي يؤكد العمق الأفريقي لمصر.



وأشاد بالشباب الأفريقي المشارك في الملتقى وكذلك المشارك في إدارة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مؤكدا أن الشباب هم المستقبل في هذه القارة.



ولفت إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الشباب الرياضي يقدمون النموذج الذي يحتذى به في النجاح، مشيدا بقدرة مصر على استضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية، مؤكدا ثقته في نجاح مصر في تنظيم هذا الحدث الأفريقي المهم.



ولفت إلى أن اللاعب الدولي الكبير محمد صلاح وهو أفريقي يعد نموذجا لشباب العالم، معربا عن تمنياته لمصر دائما بالنجاح والتوفيق، مشيدا بتنظيمها لملتقى الشباب العربي والأفريقي بمدينة أسوان.