مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على قناة الجزائر الرياضية





سوف يواجهه الأهلي اليوم شبيه الساورة الجزائري في لقاء حاسم في نهايه دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب.





وسوف تنطلق المباراة، في تمام الساعة 6.00 ،علي قناة بي ان سبورتس 1 ، وسوف يقوم بالتعليق عليها المعلق المصري علي محمد علي، والمعلق والجزائري حفيظ دراجي، كما ينقل التليفزيون المصري اللقاء على البث الأرضي “القناة الثانية والنيل للرياضة” .









التشكيل المتوقع لفريق شبيه الساوره: حارس المرمى:

رؤوف ناتاش.





خط الدفاع:

إبراهيم الخليل – فاتح طالا – عماد الدين بوبكير – نصر الدين خالد.





خط الوسط:

يوسف كلخير – ميسالا مرباح – محمد حامية – إبراهيم فرحي – حمزة زيدي.





وفي الهجوم:

زيري حمار.



