القاهرة : السبت 16 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
مباريات
السبت 16/مارس/2019 - 05:26 م

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على قناة الجزائر الرياضية

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على قناة الجزائر الرياضية

مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر
dostor.org/2554745


سوف يواجهه الأهلي اليوم شبيه الساورة الجزائري في لقاء حاسم في نهايه دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب.

وسوف تنطلق المباراة، في تمام الساعة 6.00 ،علي قناة بي ان سبورتس 1 ، وسوف يقوم بالتعليق عليها  المعلق المصري علي محمد علي، والمعلق والجزائري حفيظ دراجي، كما ينقل التليفزيون المصري اللقاء على البث الأرضي “القناة الثانية والنيل للرياضة” .


التشكيل المتوقع لفريق شبيه الساوره: حارس المرمى:
رؤوف ناتاش.

خط الدفاع:
إبراهيم الخليل – فاتح طالا – عماد الدين بوبكير – نصر الدين خالد.

خط الوسط:
يوسف كلخير – ميسالا مرباح – محمد حامية – إبراهيم فرحي – حمزة زيدي.

وفي الهجوم:
زيري حمار.

موضوعات متعلقة

كورة الاهلي بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر دائم مباريات اليوم | KOOORA| بي ان سبورت | BEIN SPORT

بث مباشر لايف .. مباراة الاهلي وشبيبة الساورة | بدات مشاهدة مباراة الاهلي ضد شبيبة الساورة بث مباشر "يلا شوت"

يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر | اون لاين مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة بث مباشر | كورة ستار

بث مباشر لايف .. مباراة الأهلي وشبيبة الساورة | بدات مشاهدة مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة بث مباشر "يلا شوت"

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot

منذ اسبوع

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ أقل من شهر

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ أقل من شهر

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

الآن

دراسة مقارنة تكشف أزمة إنسانية هائلة في مونديال قطر

"المالية" تكشف تفاصيل زيادة الإيرادات وتحقيق فائض خلال 9 أشهر

ارتفاع عدد ضحايا "هجوم نيوزيلندا" لـ50 شخصًا بوفاة عراقي

"خرسانة ورق".. لماذا انهار كوبري المشاه بكفر الجمال في القليوبية؟

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على بي ان سبورت

بث مباشر مشاهدة مباراة شبيبة الساورة والأهلي كورة ستار مشاهدة مباراة شبيبة الساورة والأهلي يلا شوت الجديد

تأجيل دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان لـ4 مايو

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو - بث مباشر يوتيوب الآن

ألبومات الصور

"تنمية الوعي المجتمعي وأثره في مكافحة الإرهاب" بآداب طنطا

رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الفحص الشامل بمبادرة "100 مليون صحة"

فرحة أنصار ضياء رشوان بعد فوزه بمنصب نقيب الصحفيين

بالصور.. بدء فرز الأصوات فى انتخابات الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

رياضة

"أهلاً أخي".. الدستور «نيوز ليتر 29» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم

بث مباشر مباراة الاهلي ضد شبيبة الساورة

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على بي ان سبورت

بث مباشر مشاهدة مباراة شبيبة الساورة والأهلي كورة ستار مشاهدة مباراة شبيبة الساورة والأهلي يلا شوت الجديد

تأجيل دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان لـ4 مايو

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو - بث مباشر يوتيوب الآن

ads
كشكول

92.7 % نسبة النجاح بتجارة عين شمس للفصل الدراسى الأول

تصميم برنامج الإرشاد المهني بدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان

"أمهات مصر" يطالبون بتخصيص مندوب لكل مدرسة لإستلام شريحة التابلت

انفوجراف.. نتائج مسابقة المعلمين بالعقود المؤقتة

نائب رئيس جامعة الأزهر بـ"أسيوط" يتفقد كلية التربية بنين

الأمصار

روسيا تنتقد العقوبات الدولية الجديدة بشأن أوكرانيا

130 منشأة سعودية تبحث فرص التصدير للعراق

مصفاة عدن اليمنية تطلب شراء 90 ألف طن من المنتجات النفطية

عودة المدرب القديم تتيح الفرصة لمعشوق زيدان أمام سيلتا فيغو

منفذ هجوم نيوزيلندا.. إرهابي تحدى المحكمة بإشارات عنصرية

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

أول تحليق لطائرة MS-21-300 الروسية الثالثة

العلماء يكتشفون حقيقة مفاجئة عن الممثلين

السجن مدى الحياة لأمريكية "جلست" على ابنة عمها

الصحة

قوانين الإجهاض في الأرجنتين تجبر فتاة "11 عامًا" على الولادة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎