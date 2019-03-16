بث مباشر.. الدوري الأسباني| مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو| شاهدوها الآن

يستضيف ريال مدريد سيلتا فيجو في الأسبوع 28 من الدوري الأسباني لكرة القدم في ملعب سانتياغو بيرنابيو ، حيث يبدأ زين الدين زيدان فترة تدريبه الثانية كمدرب للفريق الأول لفريق لوس بلانكوس. يتطلع الجانب المضيف إلى استعادة ثقته بعد فترة مضطربة بينما يحتاج الزوار بشدة إلى نقاط حيث يجلسون في المراكز الثلاثة الأولى. بداية زيدان الحادية عشرة الأولى منذ عودته من المحتمل أن تكون: كورتوا ؛ أودريوزولا ، فاراني ، سيرجيو راموس ، مارسيلو ؛ مودريتش ، كروس ، إيسكو ؛ بيل ، بنزيما وأسينسيو. على مقاعد البدلاء سيكون: Keylor Navas و Nacho و Reguilon و Valverde و Brahim و Ceballos و Mariano.Fran Escriba على الأرجح سيختار تشكيلة الفريق الأقوى المتوفرة: Ruben؛ كيفن ، كوستاس ، أراوجو ، جونكا ؛ حسنًا ، لوبوركا ؛ بوتال وبيلتران وبريس وغوميز. من المرجح أن يكون البديلون هم: سيرجيو ، سيستو ، هودت ، هجيلساجر ، جينسين ، جوزابيد وكابرال. سيحكم المباراة مارتينيز مونويرا وألبيرولا روخاس المسؤول عن VAR.