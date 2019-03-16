الريال ضد سيلتا فيجو| بث مباشر سريع مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو|رابط Alostora

يستضيف ريال مدريد سيلتا فيجو في أول مباراة لزين الدين زيدان على أرضه بعد تسعة أشهر من مغادرته العاصمة الإسبانية. ستكون كل الأنظار على المدير الفرنسي الذي ابتكر التاريخ في أول تدريب له مع لوس بلانكوس بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا لمدة ثلاثة مواسم متتالية. حل زيدان محل سانتياغو سولاري كمدرب رئيسي في وقت سابق من الأسبوع بعد خروج جالاكتيكوس من جميع المسابقات الثلاث خلال أسبوع. سينصب التركيز الآن على تأمين مركز UCL للموسم المقبل على أمل أن ينهار برشلونة وأتلتيكو مدريد حتى يتمكن ريال مدريد من الدخول في سباق المجد مرة أخرى.





من ناحية أخرى ، يقيم سيلتا فيجو حاليًا منطقة الهبوط في معركة متنازع عليها بشدة للبقاء في صدارة الدوري الأسباني الموسم المقبل. بعد أن تحملوا حملة كابوس حتى الآن ، تغير الزوار في مركزهم الإداري تمامًا مثل الفريق المضيف. ومع ذلك ، يبدو أن التغيير لم ينجح ، حيث فشل فران إسكريبا في الفوز بمباراته الافتتاحية في المركزين الأول والثاني ، ومع تقدم ريال مدريد أمامهما على الطريق ، يبدو من المرجح أن تتعرض هاتريك للهزيمة.





آخر مرة التقى فيها هذان الفريقان في نوفمبر ، احتل العملاق الإسباني الصدارة بفوزه الكبير 4-2 على سيلتيكوس. الأمور لا تبدو جيدة للزائرين بغض النظر عن المكان الذي نتطلع إليه ، انتهت آخر مباراة سيلتا في سانتياغو بيرنابيو بهزيمة مهينة 6-0 على يد رجال زين الدين زيدان.





سيتولى زين الدين زيدان ، الذي طلب بالفعل مبلغًا نقديًا من المال لإنفاقه في الصيف ، إدارة أول مباراة له مع العديد من اللاعبين الرئيسيين المفقودين من الفريق. أمثال كل من ماركوس يورينتي ولوكاس فاسكويز وفينيسيوس جونيور وداني كارفاجال ، يبقون جميعهم على الهامش بسبب الإصابة ، ويقضي كازيميرو في الإيقاف في مباراة واحدة. عودة سيرجيو راموس يمكن أن يكون دفعة قوية لفريق لوس بلانكوس الذي رأى قائده يغيب عن مرمى هزيمة 1-4 أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا.





سيلتا فيجو سيغيب عن الملاعب إياجو أسباس الذي لا يزال مصابًا وهوجو مالو يقضي فترة إيقافه. بخلاف ذلك ، سيكون لدى فران إسكريبا الفريق بأكمله تحت تصرفه.



