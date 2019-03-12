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رياضة
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:17 م

مدحت فقوسة لاعب الإسماعيلي: أسعى لتثبيت أقدامي في تشكيل الفريق

مدحت فقوسة لاعب الإسماعيلي:
dostor.org/2550586

أكد مدحت فقوسة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن الفوز الذي حققه مع فريقه مساء اليوم الثلاثاء على سموحة سيظل محفورا في ذاكرته، لا سيما وأنها المباراة الأولى له مع فريق الدروايش، مشيرا إلى سعيه لتثبيت أقدامه بتشكيل الإسماعيلي الأساسي.

وفاز الإسماعيلي بمشاركة فقوسة الوافد الجديد من غزل المحلة، على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء والمؤجلة من منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز.
وقال فقوسة في تصريح لموقع الإسماعيلي عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية بثقة الجهاز الفني الذي يحرص على دعمي ومساندتي باستمرار، وسأبذل قصارى جهدي لتثبيت أقدامي مع الفريق والمساهمة في إسعاد الجماهير".

وأضاف فقوسة: "أسعى في الفترة المقبلة للمشاركة بصفة أساسية مع الفريق، وأتمنى مساندة الجماهير التي تعد الحافز الأكبر لتحقيق الانتصارات".

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