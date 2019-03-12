kora online مباراة مانشستر سيتى وشالكه بث مباشر الان

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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:06 م

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قال المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الانجليزيى بيب جوارديولا إن التأهل إلى ربع النهائي لم يحسم بعد، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يحدث أى شىء في دورى الأبطال.
أضاف جوارديولا: "ما حدث في المباراة الأولى من الممكن أن يحدث في الثانية، سنحاول أن نلعب مباراة مثالية ونفعل ما يتوجب علينا فعله من أجل التأهل"، وتابع: "علينا أن نبذل جهودا كبيرة من أجل العبور للدور التالي".
وتابع مدرب مان سيتي: "الوصول إلى ربع النهائي مع أفضل فرق في أوروبا، إنه نجاح مذهل، أنا أتعامل مع هذه البطولة بهذه الطريقة"، وواصل: "قبل أسبوع لم يتخيل أحد أن يخرج ريال مدريد أو باريس سان جيرمان، الناس يعتقدون أن هذه البطولة سهلة لأن ريال مدريد لم يعد مشاركًا".

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