تكريم منى ممدوح عن دورها فى مسلسل "الوصية"

تعيش الفنانة منى ممدوح حاليًا، حالة من النشاط الفني، وتم تكريمها عن دورها في مسلسل "الوصية" عن دور "إخلاص" الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي، كما ظهرت بإطلالة مميزة وفستان يحمل لونا مميزا وميكاب نغم الشاعر، والشعر حمادة سليم، والفستان بلمسات دينا عادل.



وحرصت منى ممدوح على توجيه الشكر للفنان أكرم حسني على دعمه، وأيضا المخرج خالد الحلفاوي، بالإضافة إلى سعادتها بالتعاون مع المنتج كريم أبو ذكرى، وتمنت العمل معه لأكثر من مرة.



ويعرض لها حاليًا مسلسل "البيت الكبير" لموسمه الثاني، وتعاقدت على الموسم الثالث، وانضمت لفيلم "ولاد رزق" لموسمه الثاني بعد نجاح دور "شهد" في الجزء الأول، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر، وحرصت على توجيه الشكر لفريق العمل وخاصة المخرج طارق العريان.