اليوم.. محاكمة شاب عراقى فى ألمانيا بتهمة اغتصاب وقتل فتاة

يمثل شاب عراقي أمام محكمة في ألمانيا الثلاثاء، بتهمة اغتصاب وقتل فتاة في قضية أثارت استياء كبيرا في البلاد.



وكان العراقي علي بشار (22 عاما) قد غادر ألمانيا متوجها إلى شمال العراق بعد وقت قصير على الجريمة التي وقعت في مايو 2018 لكن تم تسليمه لألمانيا في عملية شارك فيها قائد الشرطة الفيدرالية ديتر رومان شخصيا.



وستبدأ محاكمة بشار بتهمة قتل القاصر سوزانا ماريا فيلدمان (14 عاما) وسط إجراءات أمنية مشددة في مدينة فيسبادن.



وبالنسبة لليمين الألماني المتطرف، فإن القاتل المفترض المتهم أيضا في قضية اغتصاب أخرى لطفلة عمرها 11 عاما، أصبح رمزا للتهديد الذي تمثله موجة المهاجرين.