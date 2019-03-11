حزب طلائع الحريات: قرارت بوتفليقة تهدف لحماية النظام وكسب الوقت

أكد المتحدث باسم حزب طلائع الحريات الجزائري، اليوم الاثنين، أن هدف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من قرراته اليوم هو ربح الوقت وضمان استمرارية النظام الخاص به.



وأوضح المتحدث باسم حزب طلائع الحريات لقناة "سكاي نيوز" العربية، أن قرارات بوتفليقة بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها في أبريل المقبل "غير دستورية".



وشدد القيادي بحزب طلائع الحريات على أن قرارات بوتفليقة هي الوعود ذاتها التي قطعها على نفسه عام 2011 ولم يتحقق منها شيء حتى اليوم.



وأعلن بوتفليقة في وقت سابق اليوم عدم ترشحه مجددا لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات الرئاسية وتعين حكومة انتقالية.