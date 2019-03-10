مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد ارسنال بث مباشر مباريات الدورى الانجليزي كورة اون لاين
بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وارسنال اليوم
الاحد 10/3/2019 ضمن مباريات الدورى الانجليزى يلا شوت yallashoot
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تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة و 7.30 مساء بتوقيت السعودية و 8.30 مساء
بتوقيت الإمارات والتى تقام على ستاد القاهرة الدولى بث مباشر مباراة مان يونايتد
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