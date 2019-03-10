بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد Man united وارسنال اليوم الاحد 10 مارس | مباريات الدورى الانجليزى يلا شوت
بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال اليوم الاحد 10 مارس 2019 في الدورى الانجليزى مشاهدة مباراة مان يونايتد Vs ارسنال.
بي ان سبورت 2 تذيع مباراة مان يونايتد وارسنال بث مباشر مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 6.30 بتوقيت القاهرة و 7.30 بتوقيت السعودية على ملعب الإمارات بتعليقخليل البلوشي .
موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال بث مباشر
7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
6:30 مساءاً بتوقيت مصر .
6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
6:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
7:30 مساءاً بتوقيت العراق .
6:30 مساءاً بتوقيت السودان .
7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
5:30 مساءاً بتوقيت تونس .
5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .
5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .
8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.
8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
7:30 مساءاً بتوقيت قطر.
4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
4:30 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT