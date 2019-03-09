كوره ستار مشاهدة مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو الان

تابعوا معنا مواجهة برشلونة وضيفه رايو فاليكانو، على ملعب الكامب نو، بالمرحلة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.





ويرغب برشلونة، المتصدر بـ60 نقطة، في تحقيق النقاط الثلاث لمواصلة انفراده بالقمة، والابتعاد عن ملاحقه أتلتيكو مدريد، فيما يرغب فاليكانو في تحقيق نتيجة إيجابية تُعينه في صراع الهبوط؛ حيث يحتل المرتبة قبل الأخيرة بـ23 نقطة.