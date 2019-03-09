قيادي عراقي: نحتاج دعم المؤسسات الأمنية للقضاء على "داعش"

قال رئيس تحالف "الإصلاح والإعمار" العراقي، عمار الحكيم، أن تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال متواجدا، فكرا وأجندات وخلايا نائمة ونشطة، ونحتاج إلى دعم المؤسسات الأمنية للقضاء على ما تبقى من تلك التنظيمات نهائيا.



وأضاف الحكيم، في احتفالية "يوم الشهيد"، "ينبغي ألا نسمح بأي خروقات تعيدنا لمربع عدم الاستقرار، وأصبحنا أمام حاجة ملحة للاتفاق على استراتيجية وطنية جامعة وموحدة، وتنحية الخلافات والتوجه لتبني أولويات شعبنا".



وأوضح رئيس التحالف، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، أن توفير المتطلبات الأساسية للعيش الكريم التي تسمح بعودة النازحين وإعمار المدن وإيجاد مصالحات محلية حقيقة والتعامل مع مخلفات الإرهاب الداعشي، أمور أساسية.



وفي سياق آخر، أكد محافظ صلاح الدين، عمار الجبر، أنه تم وضع خطة أمنية لمحاصرة عناصر "داعش" في جبال مكحول شمال شرق المحافظة، وقال - في تصريح لراديو (سوا) الأمريكي اليوم السبت، إن قوات مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي تنفذ عملية تفتيش واسعة في أطراف قضاء مخمور جنوب شرق نينوى؛ للحيلولة دون تكرار وقوع هجمات إرهابية، مشيرا إلى الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء الماضي واستهدف قافلة تنقل عناصر من الحشد الشعبي.