القاهرة : الجمعة 08 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
مباريات
الجمعة 08/مارس/2019 - 07:55 م

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر اليوم الجمعة 8-3-2019 في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر اليوم الجمعة 8-3-2019 في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس
dostor.org/2545240

يسعى فريق يوفنتوس لتحقيق الفوز الخامس على التوالي بمسابقة الدوري الإيطالي عندما يستضيف أودينيزي في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب "يوفنتوس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من منافسات "الكالتشيو".

وتعد مباراة اليوم بمثابة "البروفة النهائية" لفريق يوفنتوس الذي يخوض إختباراً صعباً أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في "إياب" ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر اليوم 8-3-2019 في الدوري الإيطالي اون لاين
 
ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة متفوقاً بفارق 16 نقطة على أقرب منافسيه نابولي، بينما يحتل أودينيزي المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

ويعد يوفنتوس الفريق الوحيد الذي لم يتذوق مرارة الهزيمة في الدوري الايطالي هذا الموسم بعدما فاز في 23 مباراة وتعادل في ثلاث لقاءات، كما يمتلك أقوى خط هجوم بـ 55 هدفاً، فيما اهتزت شباكه في 16 مناسبة فقط.

a7b697d260.jpg

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر اليوم 8-3-2019 في الدوري الإيطالي اون لاين
 
ويعتزم ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس وضع كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، ليكون جاهزاً من الناحية الفنية والبدنية لمواجهة أتلتيكو مدريد المصيرية.

ويفتقد يوفنتوس في مباراة اليوم لجهود ميراليم بيانيتش للأيقاف، بينما يغيب عن أودينيزي بسبب الإصابة قائده السويسري فالون بهرامي، الجناح ماركو داليساندرو ولاعب الوسط التشيكي أنتونين باراك.


 
d2df674f76.jpg

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر اليوم 8-3-2019 في الدوري الإيطالي اون لاين
 
وتحدث المدرب الإيطالي عن المباراة فى المؤتمر الصحفي قائلا: "علينا أن نُحقق الفوز. يجب أن نقدم أداء جيد وأن نستمر في حصد النقاط."

وتحدث المدير الفني عن تشكيلة الفريق في مباراة الغد حيث قال: "تشيزني سَيحرس المرمى. في الدفاع، لن يشارك كل من بونوتشي وكيلليني، هناك احتمالية أن نُشاهد بارزالي، وكذا الحال بالنسبة لكين في الخط الأمامي. ديبالا وماندجوكيتش تدربا بشكل منفرد. رونالدو مُتاح لهذه المباراة لكن سيكون على مقاعد البدلاء. أصبح دوجلاس كوستا في حالة أفضل وسيكون مُتاحاً لمباراة الثلاثاء."

14e57ff378.jpg

 

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر اليوم 8-3-2019 في الدوري الإيطالي اون لاين
 
وتابع اليجري حديثه، قائلا "لقد قابلت الرئيس الليلة الماضية، وسنتقابل مرة ثانية في شهر يونيو لمناقشة تجديد العقد ولنحتفل بالبطولات، الأولى بطولة السوبر واقتربنا من لقب الدوري ومازلنا ننافس في دوري أبطال أوروبا. يجب أن نحتفل بالبطولات لأن كل فوز نحققه يأتي بعد تضحيات كبيرة وجهد بالغ. حققنا شيئاً هاماً للغاية في السنوات الخمس الماضية. يجب أن نستمر في ذلك وأصبح الأمر أكثر صعوبة الآن."

وعن مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الثلاثاء المقبل فى اياب دور الـ 16 من دوري الأبطال، قال المدير الفني اليجري، "دريد أثرت فينا بشكل كبير. مواجهة الثلاثاء ستكون رائعة. نحن جاهزون والأمر يحتاج إلى الصبر والهدوء."

 


 
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر اليوم الجمعة 8-3-2019 في الدوري الإيطالي اون لاين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



موضوعات متعلقة

مباريات اليوم .. بث مباشر مباراة Juventus vs Udinese يوفنتوس وأودينيزي السبت 6-10-2018

توقيت مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي السبت 6-10-2018 والقنوات الناقلة - بث مباشر

بث مباشر مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد الآن LIVE كورة ستار يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مشاهدة حية HD

يلا شوت حصري بث مباشر مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد | مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم | مباشر أتلتيكو مدريد

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ اسبوع

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ أقل من شهر

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

منذ أقل من شهر

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

منذ أقل من شهر

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

الآن

المالية: الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد منتصف العام الجاري

السيسي يجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة

"حماس": مصر ناقشت آلية التخفيف عن المسافرين بمعبر رفح

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

ads
الأكثر قراءة

"أريد الموت قربك يا الله".. اللحظات الأخيرة في حياة منتحر مسجد المنوفية

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

مشروع قانون جديد بتقليل سن المعاش إلى 60 عامًا

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي jufentus بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري الإيطالي yalla shoot

ألبومات الصور

إزالة 15 مقبرة مخالفة تم بنائها على أملاك الدولة في البحيرة (صور)

مصابو الاختناق بمجمع مدارس السيوف: "الحادثة تكررت 5 مرات.. والمديرة قالت لنا بلاش مياصة"

التحفظ على كمية كبيرة من جلود الحمير بميناء الإسكندرية (صور)

"قومى المرأة" ببنى سويف يعقد لقاء لـ220 سيدة بكنيسة الثلاث قديسين

رياضة

الإسماعيلي يودع دوري أبطال أفريقيا

ضربة قوية للأهلي قبل مباراة فيتا كلوب

شوقي غريب يعلن تشكيل المنتخب الأوليمبي لمواجهة مالاوي الودية

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

"أريد الموت قربك يا الله".. اللحظات الأخيرة في حياة منتحر مسجد المنوفية

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

مشروع قانون جديد بتقليل سن المعاش إلى 60 عامًا

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي jufentus بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري الإيطالي yalla shoot

ads
كشكول

غدًا.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية لثورة 1919

"نشر قيم النزاهة والشفافية" دورة تدريبية لعمداء ووكلاء جامعة حلوان

صحة إسنا تكشف حقيقة إصابة أطفال بالمدارس بعد تطعيم السمنة

سفراء الأزهر يقدمون دورة تأهلية لطلاب فرع أسيوط

مدن أسيوط تعقد ندوة بعنوان "أترك أثرا" لطالبات الجامعة

الأمصار

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطي بسبب إسرائيل

بلجيكا توجه صدمة قوية لنظام إردوغان

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في تظاهرات قرب حدود غزة

خلال استعداده لفرح ابنته.. وفاة وزير صومالي فجأة بدبي

الحزب الحاكم بالجزائر ينفي استقالة نواب وانضمامهم للاحتجاجات

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

نجاح انفصال كبسولة شركة "سبيس إكس" عن محطة الفضاء الدولية

جولات القيادة الذاتية تحظى بشعبية متزايدة في الصين

اليونان تحتفي بذكرى السياسية البارزة ميلينا ميركوري

الصحة

الإصابة بالبدانة لوقت طويل تزيد فرص تعرض المسنين للخرف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎