مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر اليوم الجمعة 8-3-2019 في الدوري الإيطالي

يسعى فريق يوفنتوس لتحقيق الفوز الخامس على التوالي بمسابقة الدوري الإيطالي عندما يستضيف أودينيزي في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب "يوفنتوس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من منافسات "الكالتشيو".





وتعد مباراة اليوم بمثابة "البروفة النهائية" لفريق يوفنتوس الذي يخوض إختباراً صعباً أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في "إياب" ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.





مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر اليوم 8-3-2019 في الدوري الإيطالي اون لاين

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة متفوقاً بفارق 16 نقطة على أقرب منافسيه نابولي، بينما يحتل أودينيزي المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.





ويعد يوفنتوس الفريق الوحيد الذي لم يتذوق مرارة الهزيمة في الدوري الايطالي هذا الموسم بعدما فاز في 23 مباراة وتعادل في ثلاث لقاءات، كما يمتلك أقوى خط هجوم بـ 55 هدفاً، فيما اهتزت شباكه في 16 مناسبة فقط.





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مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر اليوم 8-3-2019 في الدوري الإيطالي اون لاين

ويعتزم ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس وضع كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، ليكون جاهزاً من الناحية الفنية والبدنية لمواجهة أتلتيكو مدريد المصيرية.





ويفتقد يوفنتوس في مباراة اليوم لجهود ميراليم بيانيتش للأيقاف، بينما يغيب عن أودينيزي بسبب الإصابة قائده السويسري فالون بهرامي، الجناح ماركو داليساندرو ولاعب الوسط التشيكي أنتونين باراك.









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مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر اليوم 8-3-2019 في الدوري الإيطالي اون لاين

وتحدث المدرب الإيطالي عن المباراة فى المؤتمر الصحفي قائلا: "علينا أن نُحقق الفوز. يجب أن نقدم أداء جيد وأن نستمر في حصد النقاط."





وتحدث المدير الفني عن تشكيلة الفريق في مباراة الغد حيث قال: "تشيزني سَيحرس المرمى. في الدفاع، لن يشارك كل من بونوتشي وكيلليني، هناك احتمالية أن نُشاهد بارزالي، وكذا الحال بالنسبة لكين في الخط الأمامي. ديبالا وماندجوكيتش تدربا بشكل منفرد. رونالدو مُتاح لهذه المباراة لكن سيكون على مقاعد البدلاء. أصبح دوجلاس كوستا في حالة أفضل وسيكون مُتاحاً لمباراة الثلاثاء."





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مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر اليوم 8-3-2019 في الدوري الإيطالي اون لاين

وتابع اليجري حديثه، قائلا "لقد قابلت الرئيس الليلة الماضية، وسنتقابل مرة ثانية في شهر يونيو لمناقشة تجديد العقد ولنحتفل بالبطولات، الأولى بطولة السوبر واقتربنا من لقب الدوري ومازلنا ننافس في دوري أبطال أوروبا. يجب أن نحتفل بالبطولات لأن كل فوز نحققه يأتي بعد تضحيات كبيرة وجهد بالغ. حققنا شيئاً هاماً للغاية في السنوات الخمس الماضية. يجب أن نستمر في ذلك وأصبح الأمر أكثر صعوبة الآن."





وعن مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الثلاثاء المقبل فى اياب دور الـ 16 من دوري الأبطال، قال المدير الفني اليجري، "دريد أثرت فينا بشكل كبير. مواجهة الثلاثاء ستكون رائعة. نحن جاهزون والأمر يحتاج إلى الصبر والهدوء."













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