تبرئة طيار بريطاني تسبب بمقتل 11 شخصا أثناء عرض جوي

برأت محكمة "أولد بيلي" البريطانية اليوم الجمعة، الطيار أندي هيل من تهمة القتل غير العمد في حادثة سقوط مقاتلة حربية كان يقودها في عرض "شورهام" الجوي بجنوب بريطانيا في عام 2015، والذي أودى بحياة 11 شخصا وإصابة 16 آخرين.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن الطيار البالغ من العمر 54 عاما، والذي بدأ مشواره المهني في سلاح الجو الملكي، قال إنه لا يتذكر السبب المؤدي إلى الحادثة، مشيرة إلى أنه أصيب عقب وقوع الحادثة بحروق خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى.



يذكر أن الحادثة تعد الأكثر كارثية من نوعها في تاريخ بريطانيا على مدار الـ60 عاما الماضية، حيث سقطت الطائرة القتالية التي كانت تقدم عرضا جويا أمام نحو 20 ألف شخص، على طريق مكتظ بالبشر، وتحولت إلى "كرة من اللهب" لحظة ارتطامها بالأرض.