زيادة تقديرات النمو الاقتصادي باليابان في الربع الرابع بالقراءة النهائية

رفعت اليابان تقديرات النمو الاقتصادي عن الربع الأخير من العام الماضي بالقراء النهائية، حيث تحسن أداء الاقتصاد بدعم من زيادة التوسعات الرأسمالية.



وأظهرت بيانات صادرة عن مجلس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة، أن الناتج الإجمالي المحلي في فترة الأشهر المنتهية في ديسمبر الماضي زاد بنحو 0.5% على أساس فصلي، مقابل هبوط بنحو 0.7% في الربع الثالث.



وفيما كانت القراءة الأولية أظهرت أن معدل نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم في الربع الأخير من العام الماضي سجل 0.3%.



وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن اقتصاد اليابان سيسجل نمو بنحو 0.4% في الربع الرابع من 2018.



أما على أساس سنوي فأن النمو داخل ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل مستوى 1.9% في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مستوى أعلى من القراءة الأولية عند 1.4%، ومقابل توقعات بـ1.8%.



وارتفعت التوسعات الرأسمالية في اليابان بأكبر وتيرة منذ الربع الأول لعام 2015 وذلك بنحو 2.7%، وهو مستوى أعلى من المسجل في القراءة الأولى عند 2.4%.



وكشفت البيانات أن الاستهلاك الخاص والذي يمثل 60% من الناتج الإجمالي المحلي زاد بنسبة 0.4% في الربع الماضي على أساس فصلي وهو مستوى أقل من التقديرات الأولية عند 0.6%.



كما أن استهلاك الأسر في ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل ارتفاعا بوتيرة أقل في القراءة النهائية وذلك بنحو 0.4% مقابل القراءة الأولية بنسبة 0.6%.