المرأة المصرية تحقق أعلى المكاسب في عهد الرئيس السيسي

لم تحظ المرأة المصرية بحقوق وامتيازات في أي حقبة زمنية، مثلما تحظى به حاليا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعلها شريكا حقيقيا للرجل في غالبية المواقع والمناصب الهامة في الدولة، هذا إلى جانب اهتمامه الخاص بالمرأة المعيلة التي تخوض معركة الحياة بمفردها (دون زوج أو عائل) في سبيل إعالة أسرتها وتوفير حياة كريمة لأطفالها.



ووسط هذه الأجواء الراقية التي تعيشها مصر، وعشية احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي للمرأة، الذي يواكب غدا 8 مارس من كل عام، وفيما تعاني المرأة في كثير من دول العالم وحول مصر من الحرمان من أبسط حقوقها داخل وخارج المنزل، تثبت المرأة المصرية كفاءتها يوما بعد يوم، وأنها جديرة بشغل أعلى المناصب والقيام بأصعب المهام، دون أن يكون ذلك عائقا أمام نجاحها في حياتها الاجتماعية كزوجة وأم.



ويتحول المجتمع المصري من "ثقافة الذكورة والأنوثة"، التي سادت ردحا كبيرا من الزمن، إلى "ثقافة المواطن والمواطنة"، بل وتتراجع معدلات العنف ضد النساء في مصر مع عودة الأمن والاستقرار، وفي ظل ارتفاع نسب التعليم وزيادة عدد الطالبات في المدارس والجامعات، وشغل النساء لكثير من الوظائف التي كانت حكرا على الرجال، وتفوقهن في مجالي التعليم والعمل في مجالات عديدة وانتشار الوعي، وهو ما أفرز مواطنة مصرية جديدة تقتحم الصعاب، ولا تعرف الخوف والخجل، وتدافع عن حقها في الحياة وتوجه التحديات بكل ثقة وثبات.



وتشارك كثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية في مصر، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الثقافة، المجتمع الدولي احتفاله باليوم العالمي للمرأة من خلال إقامة ندوات وأمسيات ثقافية وفنية تشارك فيها المرأة بنصيب الأسد سواء من خلال ما تطرحه من موضوعات وأسئلة ومداخلات حول قضايا "المرأة والأسرة والمجتمع" أو ما تقدمه من إبداعات فنية وأدبية، واستعراض لما حققته من إنجازات حقيقية في خدمة الوطن.