القاهرة : الخميس 07 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
عالم
الخميس 07/مارس/2019 - 01:30 م

محكمة إسرائيلية تتهم فلسطينيا باغتصاب يهودية وقتلها

محكمة إسرائيلية
dostor.org/2543939

وجهت محكمة القدس الجزئية اليوم الخميس اتهامات رسمية تتعلق بالإرهاب والقتل والاغتصاب لفلسطيني قتل شابة يهودية الشهر الماضي.

وذكرت لائحة الاتهام أن "عرفات إرفاعية" 29 عاما، من مدينة الخليل بالضفة الغربية، دخل إسرائيل بصورة غير قانونية حاملا سكينا في السابع من فبراير الماضي.

ووفقا لمكتب الادعاء في القدس فقد رأى المتهم أوري أنسباخر 19عاما في غابة في منطقة القدس وقرر قتلها لكونها يهودية.

وذكرت لائحة الاتهام أن أنسباخر كانت متواجدة في الغابة من أجل الكتابة،وانها حاولت المقاومة إلا أن إرفاعية تمكن من التغلب عليها وتسبب لها في أضرار جسدية وطعنات تسببت في وفاتها.

ولم تعلن أي حركة فلسطينية دعمها لإرفاعية كما تفعل في العمليات الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الفلسطينيين يرون الاغتصاب عملا غير أخلاقي ولا يندرج تحت المقاومة.

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أكد أن الاعتداء وقع "بدوافع قومية".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 23 ساعة

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية

منذ حوالي 23 ساعة

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"

منذ 3 أيام

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)

منذ 4 أيام

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"

منذ 5 أيام

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل

منذ اسبوع

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية

الآن

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار فى كشمير الهندية إلى 34 شخصًا

ضبط "هاكرز" ابتز 1003 سيدات بصور عارية

الأرصاد: غدًا طقس مائل للدفء.. والقاهرة 22

ترحال فى حب الله.. حكايات المريدين على موالد آل البيت (تفاعلى)

ads
الأكثر قراءة

تراجع الدولار أمام الجنيه فى البنوك اليوم

ضبط "هاكرز" ابتز 1003 سيدات بصور عارية

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

ألبومات الصور

320 رائدة اجتماعية فى ندوة المشاركة السياسية ببنى سويف.. صور

بالصور.. أطفال ينفذون معرضًا للفن التشكيلى في "سمبوزيوم أسوان للنحت"

"كيفية تجنب أضرار المحمول".. ندوة بغرب الإسكندرية (صور)

جمعية الأسر المنتجة ببني سويف تعقد لقائها الأول

رياضة

لونجستاف لاعب وسط نيوكاسل قد يغيب عن باقي الموسم للإصابة

مانشستر يونايتد يعود مبكرا إلى إنجلترا بسبب آرسنال

نيمار يهاجم حكام الـ"VAR" بألفاظ "سوقية"

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

تراجع الدولار أمام الجنيه فى البنوك اليوم

ضبط "هاكرز" ابتز 1003 سيدات بصور عارية

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

ads
كشكول

طالب ابتدائي يمزق وجه زميله بسلاح أبيض في المرج

وزير التعليم العالي يشهد فعاليات الاختبار التقييمي الثاني لكليات الطب

26 معلومة عن الامتحان التجريبى الثانى للأول الثانوى

تعرفي على الوقت المناسب لعقاب طفلك

رجالات الثقافة يشاركون فى فعاليات البحث العلمي بألسن عين شمس.. 12مارس

الأمصار

أول تعليق من الرئاسة الجزائرية حول الحالة الصحية لبوتفليقة

فاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع بفعل "قفزة" الألبان

تونس تمدد حالة الطوارئ إلى 5 أبريل المقبل

وزير الأوقاف: مايفعله الإخوان بمصر أسوأ أنواع الخيانة الوطنية

كشمير.. جرحى بانفجار قنبلة في محطة للحافلات

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

الجيش الألماني يتودد للنساء بالورود والقرنفل

طفلة أمريكية تعاني من مرض نادر يجعل وجهها يشبه الألماس

ألماني يجمع السيارات متناهية الصغر العتيقة من ألمانيا وفرنسا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

حليب الماعز يساعد على التخلص من انتفاخ المعدة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎