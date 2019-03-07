محكمة إسرائيلية تتهم فلسطينيا باغتصاب يهودية وقتلها

وجهت محكمة القدس الجزئية اليوم الخميس اتهامات رسمية تتعلق بالإرهاب والقتل والاغتصاب لفلسطيني قتل شابة يهودية الشهر الماضي.



وذكرت لائحة الاتهام أن "عرفات إرفاعية" 29 عاما، من مدينة الخليل بالضفة الغربية، دخل إسرائيل بصورة غير قانونية حاملا سكينا في السابع من فبراير الماضي.



ووفقا لمكتب الادعاء في القدس فقد رأى المتهم أوري أنسباخر 19عاما في غابة في منطقة القدس وقرر قتلها لكونها يهودية.



وذكرت لائحة الاتهام أن أنسباخر كانت متواجدة في الغابة من أجل الكتابة،وانها حاولت المقاومة إلا أن إرفاعية تمكن من التغلب عليها وتسبب لها في أضرار جسدية وطعنات تسببت في وفاتها.



ولم تعلن أي حركة فلسطينية دعمها لإرفاعية كما تفعل في العمليات الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الفلسطينيين يرون الاغتصاب عملا غير أخلاقي ولا يندرج تحت المقاومة.



وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أكد أن الاعتداء وقع "بدوافع قومية".