تطبيق إلكتروني يهدد خصوصية ملايين المصريين

يواجه ملايين المصريين أزمة تتعلق بتسريب بياناتهم الشخصية إلى جهات أو أشخاص آخرين، على خلاف رغبتهم؛ بسبب خطأ في تطبيق إلكتروني خاص بكشف هوية المتصل.



ووفقًا لما نشره موقع "زد دي نت" المتخصص في متابعة أخبار التكنولوجيا، اليوم الخميس، فإن التطبيق الخاص بكشف الأرقام يعرّض أسرار ملايين المصريين لـ"الهاكرز"، موضحًا أن تطبيق "دليل" الخاص بكشف هوية المتصل في مصر ودول عربية أخرى، كان الوصول إلى قاعدة بياناته متاحًا للعامة، منذ أسبوع، بعد تركه مفتوحًا على الإنترنت دون اشتراط كلمة مرور.



ولفت الموقع إلى أنه بسبب هذا الخلل، تمكن من الوصول إلى بعض البيانات الخاصة بالعملاء، وتشمل رقم المتصل، واسمه الكامل، وبريده الإلكتروني، ورقم شريحة هاتفه، وشركة الاتصالات التي يتبع لها، إضافة إلى إحداثيات المكان الموجود فيه، كاشفًا عن أن المستخدمين الذين يمكن أن تكون بياناتهم تم تسريبها يتبعون ثلاث دول عربية هي السعودية والإمارات ومصر.



يذكر أن تطبيق "دليل" يساعدك على الوصول إلى أرقام الهواتف في كل من مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، عمان، قطر، بحيث يمكنك البحث في أرقام الهواتف ومعرفة صاحب الرقم وهويته، ويتم إضافه مليون رقم يوميًا إلى الخدمة.