قوات إسرائيلية تهدم منزل فلسطيني متهم بارتكاب هجومين

هدمت قوات إسرائيلية فجر اليوم الخميس، منزل فلسطيني موقوف لديها، وذلك في بلدة كوبر شمال رام الله بالضفة الغربية.



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة، ترافقها جرافات، وأن مواجهات دارت مع الأهالي خلال تنفيذ عملية الهدم".



وكانت قوات الأمن الإسرائيلية أوقفت الفلسطيني عاصم البرغوثي بشبهة التورط في هجومين وقعا في الضفة الغربية وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى من الإسرائيليين.



وتشتبه إسرائيل في تورطه في عملية إطلاق نار في مدخل مستوطنة "جفعات اساف" ما أسفر عن مقتل جنديين وجرح آخر. كما يشتبه في تورطه مع شقيقه صالح، الذي تم قتله، في اعتداء مماثل في مستوطنة "عوفرا" أسفر عن إصابة سيدة حامل، ومن ثَم وفاة جنينها بعدما تمت ولادته بصورة مبكرة، فضلا عن عدد آخر من المصابين.



وأكد الجيش الإسرائيلي هدم منزل البرغوثي، وكتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على حسابه على موقع "تويتر":"سيواصل الجيش العمل لإحباط النشاطات الإرهابية بهدف الحفاظ على الأمن في المنطقة".



وتندد الحكومة الفلسطينية بسياسة إسرائيل هدم منازل المشتبه في تورطهم في اعتداءات ضد إسرائيليين، وتعتبرتها "جريمة عقاب جماعي".



وتقول إسرائيل إن سياساتها بهدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين هدفها الردع.

