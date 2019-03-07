لوكاكو: "سولسكاير" سيتولى تدريب مانشستر يونايتد بشكل دائم

أكد البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن مدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير، سيتولى تدريب "الشياطين الحمر" بشكل دائم، مؤكدًا أنه يعمل بجد ويسعى للتطور منذ قدوم المدرب الجديد.



وقاد سولسكاير "الشياطين الحمر" للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة 3-1 في إياب ثمن نهائي البطولة، بعدما خسر في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ليصعد بفضل قاعدة الهدف الاعتباري.



وقال "لوكاكو" في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "أظن أن سولسكاير سيتولى تدريب الفريق بصفة نهائية، فالأمر أصبح واضحا بعد الأمور التي قام بها مع الفريق، فهو أعاد لنا قوتنا وأخرج كل ما في وسعنا".



وتولى "سولسكاير" القيادة الفنية ليونايتد بشكل مؤقت خلفا للبرتعالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لـ"الشياطين الحمر"، الذي أقيل لتراجع النتائج.



وأضاف: "سولسكاير فعل كل شيء منذ مجيئه وساعدني كثيرا للرجوع إلى حالتي البدنية والفنية الطبيعية، فهو مدرب مميز ودائما ما يعطينا ما نحتاجه".



وتابع: "نجحت في التسجيل من أنصاف الفرصة، وكنت أمتلك ثقة كبيرة قبل هذه المباراة، وكنا نعرف أنه بإمكاننا التأهل إلى الدور المقبل".



واختتم: "راشفورد كان يريد ترك ركلة الجزاء لي لكنني رفضت وقلت له سجل أنت".



وتمكن البلجيكي روميلو لوكاكو من تسجيل الهدفين الأول والثاني ليونايتد، قبل أن ينجح ماركوس راشفورد في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء.