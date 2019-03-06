مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 6-3-2019 فى اياب دوري ابطال اوروبا
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 6-3-2019 فى اياب دوري ابطال اوروبا
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 6-3-2019 فى اياب دوري ابطال اوروبا
نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "كيفية تجنب أضرار المحمول "، بمدرسة ممدوح سالم الثانوية بنات، للتوعية بأضرار التكنولوجيا وكيفية ...
عقدت جمعية الأسر المنتجة بمحافظة بني سويف، اليوم، برئاسة المهندس سيد مهران اللقاء النوعي السنوي للعاملين في مجال الأسر المنتجة بجناحيها الحكومي والأهلي، وذلك للعاملين في الإدارة والوحدات لبندر ومركز ...
عقد مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، اجتماعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ومديري أمن الإدارات ومديري الاتصال السياسي بالإدارات. وأكد "العجمي" خلال ...