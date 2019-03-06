القاهرة : الأربعاء 06 مارس 2019
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الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:47 م

(مباشرةٍ).. مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا اليوم بث مباشر (شاهدوها الآن حصرياً)

(مباشرةٍ).. مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا اليوم بث مباشر (شاهدوها الآن حصرياً)

(مباشرةٍ).. مشاهدة
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تجري مساء اليوم الأربعاء مباراة كأس السوبر الكتالوني بين فريقي برشلونة وجيرونا، حيث سيحاول ميسي الحفاظ على لقب فريقه، والفوز باللقب الثالث في البطولة الإسبانية.

ويأتي اختيار فريق جيرونا الذي يخوض موسمه الثاني على التوالي في الدرجة الأولى، بعد تحقيقه للعديد من الانجازات خلال الموسم الماضي في الليغا وتفوقه على جاره إسبانيول بترتيب المسابقة بحسب ما ذكرت إذاعة "راديو كتالونيا".

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فريق برشلونة توج بلقب المسابقة في مناسبتين، في المرة الأولى عام 2014 على حساب نظيره إسبانيول، وفي عام 2018 حقق اللقب الثاني على حساب إسبانيول أيضاً، فيما توج اسبانيول باللقب عام 2016 على حساب برشلونة.

يشار إلى أن كأس السوبر الكاتلوني، هي مسابقة كرة قدم ينظمها الاتحاد الكتالوني لكرة القدم منذ عام 2014 لأندية كرة القدم في إقليم كاتالونيا ذاتي الحكم في إسبانيا، المباراة تضم اثنين من أفضل الأندية الكاتالونية من الدوري الإسباني.

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