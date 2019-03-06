(مباشرةٍ).. مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا اليوم بث مباشر (شاهدوها الآن حصرياً)
(مباشرةٍ).. مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا اليوم بث مباشر (شاهدوها الآن حصرياً)
(مباشرةٍ).. مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا اليوم بث مباشر (شاهدوها الآن حصرياً)
تفقد مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الاختبارات الإلكترونية للمعلمين المتقدمين لشغل وظائف التعليم بنظام التعاقد المؤقت لسد العجز، وذلك بمركز التطوير التكنولوجي ...
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس يضع الصحة والتعليم نصب عينيه، ويبدي لهم اهتمامه الأكبر، مشيدًا بالإقبال الكبير للمواطن السوهاجي على المسح الطبى الشامل ...
واصلت كلية طب الأسنان جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، إجراءات الفحص الطبي للطلبة، ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس "سي"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "السكر -الضغط – السمنة"، بحضور ...