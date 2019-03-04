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الإثنين 04/مارس/2019 - 07:07 م

شاهد حاليا yalla shoot مشاهدة مباراة الاتحاد والريان kora star| بث مباشر مباراة الاتحاد والريان بث مباشر يلا شوت beIN| الريان والاتحاد بث مباشر

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مباراة الاتحاد والريان بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والريان بث مباشر الاتحاد مباراة الاتحاد والريان بث مباشر مشاهدة مباراة الريان والاتحاد كورة ستار مباراة الريان والاتحاد يلا شوت الجديد مباراة الريان اليوم بث مباشر، ومن الجدير بالذكر أن الريان قد واجه الاتحاد في مباراتين سابقتين ولم يستطع أي من الفريقين تحقيق النصر في أية مباراة منهما، وبقي التعادل مسيطراً على اللقائين، ويلعب الاتحاد بالزي الأصفر التقليدي بينما يلعب الريان بالزي الأحمر.

متابعة المباراة:

بعد قليل تنطلق المباراة
نزول اللاعبين للإحماء في ملعب المباراة وبداية توافد الجماهير على الملعب

 
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