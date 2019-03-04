القاهرة : الإثنين 04 مارس 2019
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07:29 م

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الإثنين 04/مارس/2019 - 05:55 م

يوتيوب مشاهددة مباراة اتحاد جدة والريان القطري في دوري أبطال آسيا - يلا شوت بث مباشر الاتحاد والريان

يوتيوب مشاهددة مباراة اتحاد جدة والريان القطري في دوري أبطال آسيا - يلا شوت بث مباشر الاتحاد والريان

يوتيوب مشاهددة مباراة
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يوتيوب مشاهددة مباراة اتحاد جدة والريان القطري في دوري أبطال آسيا - يلا شوت بث مباشر الاتحاد والريان

يقدم الدستور مباشر خدمة البث الحي لمباراة الاتحاد والريان قبل انطلاق المباراة التي تبدأ في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

يوتيوب مشاهددة مباراة اتحاد جدة والريان القطري في دوري أبطال آسيا - يلا شوت بث مباشر الاتحاد والريان

يحل فريق الريان القطري ضيفا ثقيل على نظيره اتحاد جدة السعودي خلال المواجهة الأولى التي تجمع الثنائي على أرضية استاد مديتنة الملك عبد الله الرياضية ، ملعب الجوهرة، اليوم الاثنين 4-3-2019.

يوتيوب مشاهددة مباراة اتحاد جدة والريان القطري في دوري أبطال آسيا - يلا شوت بث مباشر الاتحاد والريان

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