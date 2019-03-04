كولمان يدعو إيفرتون لمنح المدرب سيلفا المزيد من الوقت

قال شيموس كولمان مدافع ايفرتون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن على مالكي النادي التحلي بالصبر مع المدرب ماركو سيلفا ورفض النهج السائد في المسابقة حاليا بإقالة المدربين بعد أي سلسلة من النتائج الضعيفة.



وعانى ايفرتون من تراجع في المستوى وتلقى ثماني هزائم في آخر 13 مباراة بالدوري وواجه المدرب سيلفا ضغطا لكي يستعيد الفريق المنتمي لمنطقة مرسيسايد طريقه إثر تراجعه إلى المركز العاشر في

الترتيب بعد أن كان يحتل المركز السادس في ديسمبر 2018.



وقال كولمان بعد التعادل بدون اهداف مع ليفربول "أعتقد أن المدربين يحتاجون وقتا ومدرب ايفرتون يبذل جهدا رائعا في الوقت الحالي،النتائج لن تتحقق بين عشية وضحاها او خلال موسم واحد،إنه يحتاج لضم اللاعبين الذين يرغب في وجودهم وأن يفرض أسلوبه في اللعب،هذا يحدث مع كل الفرق في الدوري الممتاز. أعتقد ان ملاك النادي عليهم التحلي ببعض الصبر".



وأضاف "أعتقد أن هناك الكثير من التركيز على الفرق ذات الأداء المتراجع، لا أتفق مع هذا الأسلوب".

وقال كولمان إن اللاعبين يجب ان يكونوا في مقدمة من توجه لهم الانتقادات بسبب سوء النتائج.

وأضاف "هذه واحدة من الأمور التي لا أحبها في كرة القدم الحديثة. يبدو أن الانتقادات تختص المدرب أما اللاعبون فيبدو أنهم بعيدون قليلا عن سهام النقد".



وسيحل ايفرتون، الذي يملك 37 نقطة في 29 مباراة، ضيفا على نيوكاسل يونايتد صاحب المركز 14 في الدوري يوم السبت المقبل.