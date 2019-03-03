بين المفتوحة - مشاهدة ديربي ليفربول وايفرتون

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ويواجه ليفربول ايفرتون يوم الأحد في الوقت الذي يبحث فيه عن بناء فريق واتفورد بنتيجة 5-0 يوم الأربعاء

وكان ريدز قد استقطب أربع من مبارياته الخمس السابقة في جميع المسابقات قبل الفوز المثير للإعجاب ، ولكن لا يزال سباق اللقب في أيديهم

كان مانشستر سيتي في ذيل رجال يورجن كلوب في الأسابيع الأخيرة ، لكن فريق بيب جوارديولا تلقى ضربة في محاولته للاحتفاظ بالتاج

تم سحب كيفين دي بروين في الدقيقة 45 من الفوز النهائي ، وألقى غوارديولا باللوم على جدول زمني محموم للإصابات في كل من دي بروين وجون ستونز

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