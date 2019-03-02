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السبت 02/مارس/2019 - 08:35 م

(كورة اون لاين) مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Real Madrid vs Barcelona في الدوري الأسباني (الليجا) Kora Star

(كورة اون لاين) مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Real Madrid vs Barcelona في الدوري الأسباني (الليجا) Kora Star

مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2537731

بداية تلك الجولة يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما كان يقبع ريال مدريد في المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد الكثير من النتائج السلبية.

 

وسيكون هذا الكلاسيكو هو الأول منذ عام 2007 الذي لا يتواجد فيه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجها لوجه، حيث أصيب الأول في الجولة الماضية ضد نادي إشبيلية ورحل الثاني إلى نادي يوفنتوس قبل مطلع الموسم الحالي.

 

تشكيل برشلونة

 

حراسة المرمى: تير شتيغن

 

الدفاع: سيميدو – لينجليت – بيكيه – البا.

 

الوسط: بوسكيتس – راكيتيتش – سيرجي روبيرتو.

 

الهجوم: ميسي – ديمبلي – سواريز.

 

تشكيل ريال مدريد

 

حراسة المرمى: نافاس

الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ريجيلون.

 

الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش.

 

الهجوم: ، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فاسكيز.

وتعد تلك المباراة هامة للغاية لكلا الفريقين ولذلك سيكون البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد لحظة بلحظة مرفقا بالصور والفيديو لكل اللحظات والأهداف واللقطات الهامة بها.


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